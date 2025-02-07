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        Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulanlara belge verildi

        Eskişehir'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy tarafından Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulan 6 kişiye belge takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:35
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        Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulanlara belge verildi
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        Eskişehir'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy tarafından Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulan 6 kişiye belge takdim edildi.

        Tepebaşı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki organizasyonda Vali Aksoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ile merkezi gezerek kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Aksoy, daha sonra merkezdeki Sigara Bırakma Polikliniği yardımıyla bağımlılıklarını sonlandıranlara belgelerini verdi.

        Vali Hüseyin Aksoy, gazetecilere, sigarayı bırakanların yoğun çaba harcayarak önemli bir kararı hayata geçirdiklerini söyledi.

        Tütün bağımlılığının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

        "Bununla mücadele konusunda şehir olarak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eskişehir'de sigarayı bırakmak isteyenler için 9 ayrı polikliniğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin 200 civarında vatandaşımız sigarayı bırakmak üzere bu polikliniklere müracaat etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 25'i aşan bir oranda bir başarı yakalandı. Bu noktada görev alan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

        Eylül 2024'ten beri sigara içmeyen 54 yaşındaki Seyfi Apaydın ise oğlu ile gelinin de kendisini örnek alarak sigarayı bıraktığını dile getirdi.

        Yaklaşık 35 yıl sigara kullandığını anlatan Apaydın, "Artık, ailemizde sigara içen kalmadı. Çok mutluyuz. Sabahları öksürerek uyanıyordum. Ağız kokusu, tıkanma oluyordu. Artık, bunların hepsi geçti. Ağzımın tadı değişti. Babam akciğer kanserinden vefat etmişti. Fazla bir şey söylememe gerek yok." dedi.

        Apaydın'ın eşi 52 yaşındaki Müzehher Apaydın da 30 yıl kullandığı sigarayı bıraktığından bu yana daha rahat uyuyabildiğini belirtti.

        Yaklaşık 1 yıldır sigara içmeyen 30 yaşındaki Ebru Okur Kılıç ise 7 sene sigara kullandığını ifade etti.

        Hamileliğe hazırlanmak için sigarayı bıraktığını, şu anda 5,5 aylık gebe olduğunu aktaran Kılıç, "Hep sigarayı bırakmak istiyordum. Önceden birkaç başarısız denemem olmuştu ama vazgeçmedim. Sigarayı bırakmak isteyenler denemekten vazgeçmemeli. Bir yerde o devamlılık gelecektir." diye konuştu.

        Organizasyon, sigarayı bırakanlar ile Vali Aksoy'un fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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