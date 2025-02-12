Eskisehir'de kamp tutkunlarını bir araya getiren fuar açıldı

Eskisehir'de "Kamp Karavan ve Tiny House Doğa Sporları Fuarı" açıldı.

Anadolu Expo, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve Caravan Life kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, Vehbi Koç Fuar ve Kongre Merkezi'nde kamp tutkunlarını ağırlıyor. Karavan ve kampa ilgi duyan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı fuarda 92 firma ürünlerini sergiliyor.

Fuar açılışında konuşan Anadolu Expo firması yöneticisi Tamer Karaoğlu, organizasyonun en büyük kamp karavan fuarı olduğunu söyledi.

Fuarda Türkiye çapında ziyaretçi rekorunu kırmak istediklerini dile getiren Karaoğlu, "Anadolu'nun sanayisiyle, ticaretiyle, sosyal hayatı ve eğitimiyle birlikte en gelişmiş şehirlerden biri olan Eskişehir'i fuarcılık sektöründe de bahsi geçen sektörlerin gelişme seviyesine gelmesi konusunda üzerime düşen görevi yapmak konusunda tüm ekibim ve ben hazırım." diye konuştu.

ETO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Alp de Vehbi Koç Fuar ve Kongre Merkezi'nin şimdiye kadar 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu fuarı seçerken, Eskişehir'in gelişen turizm potansiyeli, yaşam enerjimize kamp ve karavanların katkı sağlayacağını, insanlara öncülük edeceğini düşündük. Eskişehir Ticaret Odasının görevi etik, ahlaklı tüccarlar yetiştirmek, onları denetlemenin yanı sıra şehirdeki eksiklikleri gidermek, şehre fayda sağlayacak konularda öncülük etmek, ekonomiyi geliştirmek. Bugünkü fuarın da öncülüğünü yapmak bizim için ayrıca bir gurur."

Programda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ünal ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın konuşmalarının ardından kurdele kesildi.

Fuar, 16 Şubat'a kadar gezilebilecek.