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        Eskişehir'de alışveriş sitesi üzerinden geyik boynuzu satmak için ilan veren şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de, ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı veren şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:30
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        Eskişehir'de alışveriş sitesi üzerinden geyik boynuzu satmak için ilan veren şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de, ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı veren şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sosyal medya üzerinden geyik boynuzu satıldığı bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, bir şüphelinin ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı verdiği belirlendi.

        Bir geyik boynuzunu ele geçiren ekipler, şüpheli hakkında "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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