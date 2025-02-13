Eskişehir'de alışveriş sitesi üzerinden geyik boynuzu satmak için ilan veren şüpheli yakalandı
Eskişehir'de, ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı veren şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Eskişehir'de, ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı veren şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sosyal medya üzerinden geyik boynuzu satıldığı bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, bir şüphelinin ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı verdiği belirlendi.
Bir geyik boynuzunu ele geçiren ekipler, şüpheli hakkında "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlattı.
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