Satın aldıkları otomobildeki arıza "mucit" yaptı

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de biyolog İlker Acar ve ekibi, satın aldıkları ikinci el otomobilin motor yanma odası kaçağı nedeniyle arızalanması üzerine bu arızayı 10 dakikada tespit edebilen yerli test kiti geliştirip ihracatına başladı.

Firmasının ihtiyacı üzerine ikinci el bir otomobil alan İlker Acar, aracı satın aldıktan sonra motor bloğundaki çatlağın motor yanma odasında kaçağa neden olmasından dolayı yüksek onarım maliyetiyle karşı karşıya kaldı.

Mevcut problemden yola çıkarak aynı mağduriyeti başka sürücülerin yaşamaması için kolları sıvayan Acar ve 7 kişilik ekibi, motor yanma odası kaçaklarını motora herhangi bir müdahalede bulunmadan pratik ve hızlı şekilde anlamayı kolaylaştıran tasarım üzerine çalışmaya başladı.

Ekip, yaklaşık 2 yıllık çalışma sonunda aracın antifriz bölümüne konulup kaçağı 10 dakikada tespit edebilen "poşet çay" formundaki yerli test kitini geliştirdi. Renk değiştirerek yanma odası kaçağının olup olmadığını bildiren kit, laboratuvar çalışmalarının ardından farklı model ve markalardaki otomobiller üzerinde test edildi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 2022 yılında tescillenen "CS Motor Test", 2023'te Çin'den, geçen yıl ise ABD'den patentlendi. TÜRKPATENT tarafından "en iyi buluş" ödülüne layık görülen test kiti Almanya, ABD, İngiltere ve Kanada'ya ihraç ediliyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki Prototip Merkezi'nden danışmanlık hizmeti alan firma, mentörlük eğitiminin ardından Hollanda'daki 5 firmayla ihracat konusunda görüşme sağladı.

- "Test, 940 binin üzerinde araca uygulandı"

Firmanın geliştirici ekip üyesi Burçak Güler Acar, AA muhabirine, ürünün ikinci el oto alım satımında mağduriyetleri engellediğini belirterek, şimdiye kadar 800 uygulama noktasına eriştiklerini dile getirdi.

Geliştirilen ürünle sürücüleri motor yanma odası kaçağı nedeniyle yaşanacak yüksek onarım masraflarından kurtardıklarını belirten Acar, şöyle konuştu: