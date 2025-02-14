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        Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyalarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:00
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        Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Eskişehir'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyalarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bir vatandaşın telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce arandığı daha sonra aynı kişilerin evine gelerek yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler T.S.A. ve A.S.A'yı yakaladı. Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyaları, sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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