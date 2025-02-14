Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bir vatandaşın telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce arandığı daha sonra aynı kişilerin evine gelerek yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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