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        Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği, Gazze'ye destek protestosu düzenledi

        Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, ABD ve İsrail'in Gazze'ye ilişkin tutumunu protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:36
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        Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği, Gazze'ye destek protestosu düzenledi
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        Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, ABD ve İsrail'in Gazze'ye ilişkin tutumunu protesto etti.

        Reşadiye Camii'nde toplanan grup adına açıklama yapan Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Halim Özkan, İsrail'in Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından uluslararası kararlara rağmen Gazze'de işgale devam ettiğini söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail zulmüne arka çıktığını savunan Özkan, şöyle konuştu:

        "Gazze'yi satın almaktan, Gazze'yi ABD yetkisi altına almaktan söz ederken, kanlı ve karanlık iş birlikleriyle, binlerce kilometre öteden Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışıyor. On yıllardır İsrail'in zulümlerine karşı topraklarını koruyan, zilleti kabul etmeyen, zorbalığa boyun eğmeyen Filistinlilerin, kendi toprakları olan Gazze'den çıkararak başka ülkelere gönderilmelerinin planları yapılıyor. Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine sesleniyor ve diyoruz ki: Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır."

        Yapılan duanın ardından basın açıklaması sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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