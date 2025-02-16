Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Sungurlu Belediyespor, AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig'de şampiyon oldu

        AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig Finalleri'nde Denizlispor Civildir'i 3-0 yenen Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sungurlu Belediyespor, AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig'de şampiyon oldu
        ABONE OL

        AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig Finalleri'nde Denizlispor Civildir'i 3-0 yenen Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

        Erkekler Voleybol 2. Lig Finalleri'nde Sungurlu Belediyespor, Yenikent Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda rakibiyle karşılaştı.

        Rakibini 3-0 skorla mağlup eden Sungurlu Belediyespor, 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

        Sporcular, maçın ardından kutlama yaptı.

        Grupta dün oynanan karşılaşmada Denizli Civildir'i yenen Adana Akkapı MİTAL Oluşum da 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende takımlar kupa ve madalyalarını aldı.

        Takım kaptanı Selçuk Kılınç, törenin ardından şampiyonluk kupasını Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Başantrenör Mustafa Özdemir ve Sungurlu TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu'na teslim etti.

        Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Sungurlu Belediyespor olarak grup maçlarını lider olarak tamamladıklarını belirten Dere, "Ardından play-off turunda önce ilk grubu geçtik ve final grubuna kaldık. Bugün de final grubunda son maçımızı 3-0 kazandık. Çok şükür, söz verdiğimiz gibi Sungurlumuzu voleybolda 1. Lig'e taşımış olduk. İnşallah Sungurlumuz sadece voleybolda değil her alanda bundan sonra 1. Lig'de olacak. Voleybolda da inşallah 1. Lig'de kalıcı olacağız. Altyapıya önem veren, yüzlerce gencimize voleybolu sevdireceğimiz bir takım kuracağız. Seyircisiyle, taraftarıyla, halkıyla, sporcusuyla kenetleneceğimiz bir dönem olacak." dedi.

        Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray da güzel bir başarı elde ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Başantrenör Mustafa Özdemir ise zorlu bir süreçten geçtiklerine işaret ederek, "Ancak bugün çok mutluyuz. Sungurlumuza kupamızı getirdik. Başkanımıza ve Sungurlumuza bu takım 1. Lig'e çıkacak, kupa getirecek diye söz vermiştik, Allah'a çok şükür bugün hepsini yerine getirdik. Sungurlumuza hayırlı olsun. Zor bir süreçten geldik. Yaklaşık 7 aydır bu takımla çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şampiyonluk çok güzel." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu

        Benzer Haberler

        17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı
        17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı
        3 yaşındaki depremzede Asiye, tedavisinin sürdüğü Eskişehir'de ameliyat old...
        3 yaşındaki depremzede Asiye, tedavisinin sürdüğü Eskişehir'de ameliyat old...
        Epilepsi hastası depremzede minik Asiye, "beslenme tüpü"yle artık gıdasını...
        Epilepsi hastası depremzede minik Asiye, "beslenme tüpü"yle artık gıdasını...
        AK Parti Eskişehir Teşkilatı, istişare toplantısı düzenledi
        AK Parti Eskişehir Teşkilatı, istişare toplantısı düzenledi
        Eskişehir'de 54 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi
        Eskişehir'de 54 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi
        Polis yalanıyla dolandırıcılıkta 2 şüpheli tutuklandı
        Polis yalanıyla dolandırıcılıkta 2 şüpheli tutuklandı