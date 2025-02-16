Sungurlu Belediyespor, AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig'de şampiyon oldu

AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig Finalleri'nde Denizlispor Civildir'i 3-0 yenen Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Erkekler Voleybol 2. Lig Finalleri'nde Sungurlu Belediyespor, Yenikent Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda rakibiyle karşılaştı.

Rakibini 3-0 skorla mağlup eden Sungurlu Belediyespor, 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Sporcular, maçın ardından kutlama yaptı.

Grupta dün oynanan karşılaşmada Denizli Civildir'i yenen Adana Akkapı MİTAL Oluşum da 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende takımlar kupa ve madalyalarını aldı.

Takım kaptanı Selçuk Kılınç, törenin ardından şampiyonluk kupasını Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Başantrenör Mustafa Özdemir ve Sungurlu TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu'na teslim etti.

Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sungurlu Belediyespor olarak grup maçlarını lider olarak tamamladıklarını belirten Dere, "Ardından play-off turunda önce ilk grubu geçtik ve final grubuna kaldık. Bugün de final grubunda son maçımızı 3-0 kazandık. Çok şükür, söz verdiğimiz gibi Sungurlumuzu voleybolda 1. Lig'e taşımış olduk. İnşallah Sungurlumuz sadece voleybolda değil her alanda bundan sonra 1. Lig'de olacak. Voleybolda da inşallah 1. Lig'de kalıcı olacağız. Altyapıya önem veren, yüzlerce gencimize voleybolu sevdireceğimiz bir takım kuracağız. Seyircisiyle, taraftarıyla, halkıyla, sporcusuyla kenetleneceğimiz bir dönem olacak." dedi.

Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray da güzel bir başarı elde ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başantrenör Mustafa Özdemir ise zorlu bir süreçten geçtiklerine işaret ederek, "Ancak bugün çok mutluyuz. Sungurlumuza kupamızı getirdik. Başkanımıza ve Sungurlumuza bu takım 1. Lig'e çıkacak, kupa getirecek diye söz vermiştik, Allah'a çok şükür bugün hepsini yerine getirdik. Sungurlumuza hayırlı olsun. Zor bir süreçten geldik. Yaklaşık 7 aydır bu takımla çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şampiyonluk çok güzel." diye konuştu.