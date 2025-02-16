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        Eskişehir'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri protesto edildi

        Eskişehir'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:19 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:26
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        Eskişehir'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri protesto edildi
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        Eskişehir'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi.

        Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, Reşadiye Camisi'nden Ulus Anıtı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan derneğin il başkanı Mehmet Şirin Aslan, dünyanın gerçekleri gördüğünü, Gazze ve Hamas'ın yenilmediğini söyledi.

        Büyük devletlerin Gazze'yi alamadığını dile getiren Aslan, "Zaman kazanmaya çalışıyorlar ama bilsinler ki dünyanın vicdan ve merhamet sahibi insanları buna müsaade etmeyecek." dedi.

        Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar da Gazze'ye saldırıların başladığı ilk günden beri tepki gösterildiğini belirterek, katledilen masum insanlar için onurlu bir duruş sergilendiğini kaydetti.

        Gazze'de barışın yaklaştığı sanılırken Trump'ın engel olduğunu söyleyen Akar, şöyle devam etti:

        "Dünyanın bir ucundan Trump kalkıp 'Gazze'yi Filistinlilerin elinden alacağız' dedi. Bugün aynı Eskişehir'de olduğu gibi tüm Türkiye'de birçok yerde Trump'a karşı 'Gazze Filistinlilerindir' demek için bugün bir araya geldik. Herkesten Allah razı olsun. Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar durmayacağız, susmayacağız, oturmayacağız."

        Açıklamada söz alan Filistinli Halil Majdalawi de ailesinin Filistin'de olduğunu, özgürlüğe kavuşana dek mücadele edeceklerini söyledi.

        Grup, Gazze'de yaşamını yitirenler için dua etti.

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