Eskişehir'de jandarma personeli vatandaşları ziyaret etti
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, Çifteler ilçesinde yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret etti.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, Çifteler ilçesinde yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret etti.
Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesindeki program, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleşti.
İlçede yalnız yaşayan 2'si Alzheimer hastası olan 3 vatandaş ziyaret edildi.
Vatandaşlara yaşayacakları zorluklar karşısında jandarmadan yardım istemeleri gerektiği bildirildi.
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