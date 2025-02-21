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        Eskişehir'de jandarma personeli vatandaşları ziyaret etti

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, Çifteler ilçesinde yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:33 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:40
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        Eskişehir'de jandarma personeli vatandaşları ziyaret etti
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        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, Çifteler ilçesinde yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

        Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesindeki program, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleşti.

        İlçede yalnız yaşayan 2'si Alzheimer hastası olan 3 vatandaş ziyaret edildi.

        Vatandaşlara yaşayacakları zorluklar karşısında jandarmadan yardım istemeleri gerektiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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