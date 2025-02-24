Eskişehirli sanatçının ürettiği ney ve başpareler yurt dışından ilgi görüyor

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatçısı 40 yaşındaki Murat Kavalcıoğlu, atölyesinde ürettiği ney ile manda boynuzu ve çeşitli ağaç türlerinden hazırladığı başpareleri (ney enstrümanından güçlü ve parlak bir ses elde etmek için neyin ağzına takılan parça) Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki birçok ülkeye gönderiyor.

Eskişehir'de 2012 yılında katıldığı kursta ney ile tanışan Kavalcıoğlu, bir süre sonra bu enstrümanı üretmek için çalışmalara başladı. Yaşadığı apartmanın alt katını atölyeye çeviren Kavalcıoğlu, edindiği çeşitli makine ve araç gereçlerle birlikte ney yapımında yetkinlik kazandı.

Neyin üfleme kısmını oluşturan başpare yapımında ustalaşan Kavalcıoğlu, kişiye özel tasarımlarının ilgi görmesiyle artan talepleri karşılamak için gününün 15 saatini atölyesinde geçirmeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatçısı ünvanına 2019 yılında kavuşan Murat Kavalcıoğlu, Adana'dan temin ettiği kamışlardan ürettiği ney ve manda boynuzu ile çeşitli ağaç türlerinden hazırladığı başpareleri yurt içinin yanı sıra Avusturya, Almanya, Fransa, İspanya ve ABD'ye gönderiyor.

Kavalcıoğlu, ürettiği neyleri 1050 ila 7 bin liradan, başpareleri ise 2 bin ila 3 bin 500 liradan satışa sunup, internet aracılığıyla iletişim kuran alıcılarına ulaştırıyor.

Murat Kavalcıoğlu, AA muhabirine, uzun yıllar verdiği çabanın sonucunda profesyonel sanatçıların kendisini tercih ettiğini söyledi.

Ağaç ve manda boynuzunun canlı bir varlık olduğunun altını çizen Kavalcıoğlu, kendisine özgü geliştirdiği yöntemle ağaç ve manda boynuzlarının kolaylıkla işlenmesini sağladığını bildirdi.

Neyleri Adana'dan sağladığı kamışlardan ürettiğini anlatan Kavalcıoğlu, şöyle devam etti:

"Başpare ise neyin ses kalitesini yüzde 30 etkiliyor. Neyin en incelikli yeri başparedir. Kullanabileceğimiz, işleyebileceğimiz malzemeler arasında sert malzeme bulabilirsek sesin kalitesi de o kadar iyi artıyor. Malzeme ne kadar sertse tınısı o kadar fazla oluyor. Manda boynuzundan yapılan başpareleri de profesyonel sanatçılar kullanıyor çünkü oldukça kıymetli bir malzeme. Onun tasarımı tamamen o anki ruh halinize bağlı oluyor. Manda boynuzu heterojen bir malzeme. Her müdahaleye aynı tepkiyi vermiyor. İçinde damarlar olabiliyor. Bunların iyi bilinmesi lazım."