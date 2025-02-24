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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Eskişehir'de konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "İnşallah bu şekilde (terör) bittikten sonra, gerçekten çok daha rahat, süratli bir şekilde, ekonomik ve iktisadi kalkınmamız bütün Türkiye çapında büyük bir hızla devam edecek ve gelişecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:54
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Eskişehir'de konuştu:
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "İnşallah bu şekilde (terör) bittikten sonra, gerçekten çok daha rahat, süratli bir şekilde, ekonomik ve iktisadi kalkınmamız bütün Türkiye çapında büyük bir hızla devam edecek ve gelişecek." dedi.

        Partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Hulusi Akar, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de pek çok konuda ciddi gelişmelerin yaşandığını söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin artık uluslararası arenada özne haline geldiğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

        "Evvelsi gün Fransa'da meşhur bir dergi var. Bir kapak bastı. Kapakta ne diyor? '4 devlet adamı var' diyor. Biri de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sevseler de sevmeseler de isteseler de istemeseler de bunu söylemek, ifade etmek zorunda kalıyorlar. Kendilerini buna mecbur hissediyorlar. Böyle bir noktaya geldik. Yapılan çalışmalar ve gayretlerle çok şükür ciddi bir atlama oldu."

        Akar, Türkiye'nin 3 kıtada etkisinin olduğunun, buralarda birebir çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi.

        Artık, 85 milyonun hakkı, menfaati neyse o istikamette ilerlemeye çalışan bir Türkiye'nin var olduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu:

        "Tabii bizim bu açıdan da yapacağımız şey, 85 milyonun bir ve beraber olması. Bizim için en önemli iş bu. Onun için, bize düşen ne varsa burada, Eskişehir boyutuyla, parti boyutuyla, hiçbir ayrım yapmaksızın 85 milyonu kucaklayacağız ve birlik beraberliğimizi sağlayacağız."

        - "Terörü bir şekilde bitirmemiz lazım"

        Akar, Türkiye'nin FETÖ başta olmak üzere PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirterek, "Bunlara rağmen bu ilerlemeler kaydedildi. Kaydedilmeye de devam ediliyor. İnşallah bu terör belası bir şekilde bitecek. En son Sayın Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle. Bu 'terörist başı' vesaire falan mevzusu oldu. Burada akıllı olmamız lazım. Burada hiçbir şekilde terörist başı affedilmiyor veya serbest bırakılmıyor." ifadesini kullandı.

        "Devletin iradesinden bahsediyoruz. 'Bu bir uzlaşma, efendim barışma falan'... Böyle bir şey yok" diyen Akar, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Burada yapılan şey, 'Terörsüz Türkiye' diyoruz ve o kişinin çıkıp, silahların bırakılması için talepte bulunması. Buna çalışılıyor. Terörü bir şekilde bitirmemiz lazım bizim. Arazide ölürsek şehit, kalırsak gazi. Sonuna kadar mücadele. Burada hiç tereddüt yok. Durmak yok. Görüyorsunuz, gece gündüz devam ediyor. Diğer taraftan da diplomasiyle, konuşmayla, görüşmeyle, yani devlet bu terörü bitirmenin yollarını arıyor. İnşallah bu şekilde (terör) bittikten sonra, gerçekten çok daha rahat, süratli bir şekilde, ekonomik ve iktisadi kalkınmamız bütün Türkiye çapında büyük bir hızla devam edecek ve gelişecek. Buna inanıyoruz. Bunu inşallah gerçekleştireceğiz."

        Ziyarette, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ile İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun da yer aldı.

        Bu arada Eskişehir Valiliğini de ziyaret eden Akar, burada Vali Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkanı Mahmut Öksüzoğlu tarafından karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Akar, Vali Aksoy'la makamında görüştü.

        Akar, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı makamında ziyaret etti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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