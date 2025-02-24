Astronot Tuva Cihangir Atasever, Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Eskişehir'de lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Atasever, uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Atasever, daha sonra mikro yer çekimi ortamındaki bilimsel deneylerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Tuva Cihangir Atasever, yaptığı konuşmada, Milli Uzay Programı'nın gelecek yıllarda bu alanda yürütülecek çalışmaların temelini oluşturduğunu söyledi.

Program kapsamında 10 hedef belirlendiğine değinen Atasever, şöyle devam etti:

"Uyguladığımız program bunun ilk aşamasıydı, insanlı uçuşu başarıyla tamamladık. Bilimsel deneylerimizin analizleri önümüzdeki dönemde tamamen yayımlanmış olacak. Önemli hedeflerimiz var. Örneğin Ay'a yönelik bir hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda 2 farklı misyonla Ay'a erişmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili bir 'sert iniş' misyonumuz var. Biz, kendi geliştirdiğimiz bir uzay aracını başta dünya yörüngesine, daha sonra dünyanın yörüngesinden yavaş yavaş Ay yörüngesine aktaracağız."

Atasever, uzay limanı inşası çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Söz konusu limanın, uzay araçlarının istenilen yörünge eğilimine fırlatılmasını sağlayacak bir merkez olacağını ifade eden Atasever, "Uzay ekosisteminin geliştirilmesine yönelik bazı önemli adımlar var. Bunlar, buradaki öğrencilerimize lise ve üniversitelerden mezun olduktan sonra uzay sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışma olanağı sağlayacak ortamları oluşturmayı amaçlıyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın da katılımcılara hitap ettiği programa öğrenciler ile öğretmenler katıldı.