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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Eskişehir'de konferansta konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Şu anda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya nizamındaki kurumlarda ve kurallarda ciddi bir erozyon var. Dağılma ve yetersizlik var. İflasa doğru gidiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 18:47 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:47
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Eskişehir'de konferansta konuştu:
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Şu anda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya nizamındaki kurumlarda ve kurallarda ciddi bir erozyon var. Dağılma ve yetersizlik var. İflasa doğru gidiyor." dedi.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı makamında ziyaret eden Akar, ESOGÜ ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri" konulu programa konuşmacı olarak katıldı.

        Akar, Türkiye'nin etrafında Suriye başta olmak üzere Filistin'de, Lübnan'daki gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

        Ukrayna'da, Afrika'da, Uzak Doğu'da, Balkanlarda ve Kafkaslarda çok ciddi gerilimler olduğunu kaydeden Akar, "Bunlar herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde fiili çatışmaya dönüşebilir. Bunun manası, dışarıdaki olayları takip etmek önemli. Fakat ondan çok daha önemlisi de bizim 'iç cephe' diye bahsettiğimiz alanda birliğimiz, beraberliğimiz." diye konuştu.

        Akar, savaşın hazırlık, icra ve savaş sonrası safhalarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Şu anda gerçekten bu konuda ciddi bir hazırlık var. Herkes ittifaklarını kuruyor, konuşuyorlar. Tekrar görüşüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile anlaşma noktasına geldi. Ukrayna'yı dışlamaya başladı, Avrupa'yı dışladı. Diğer taraftan Çin kendine göre birtakım hareketler, çalışmalar yapıyor. Ekonomik olarak da tarafların birbirine olan bağımlılık da birtakım hareketlerini sınırlıyor."

        - "Biz 85 milyon biriz, beraberiz"

        Uluslararası nizamın çöktüğünün görüldüğünü vurgulayan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan yıllar önce 'Dünya 5'ten büyüktür' demesini, onun ne anlama geldiğini bizzat yaşayarak Filistin davasında gördük. Burada önce Birleşmiş Milletler ortaya çıktı. Savaşı, katliamı, etnik temizliği daha sonra soykırımı durdurmak için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, en etkili kişi, oradaki figür dahil hepsi boşa çıktı. Adamı oraya ziyarete almadılar bile." ifadelerini kullandı.

        Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şu anda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya nizamındaki kurumlarda ve kurallarda ciddi bir erozyon var. Dağılma ve yetersizlik var. İflasa doğru gidiyor. Nitekim çok açık bir şekilde hep beraber gördük. Maalesef mücadele ettik. Oradaki katliama, soykırıma maalesef uluslararası nizam engel olmadı, olamadı."

        Terör meselesinin asla Türk-Kürt mücadelesi olmadığını ifade eden Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Türkler, Zazalar, Kürtler kardeştir. Bunu herkes bilsin. Hiçbir şekilde Kürtler PKK'lı değil. PKK'lılar da Türklerin, Kürtlerin temsilcisi değildir. Bazıları bilinçli bir şekilde bunu çarpıtmaya çalışıyor. Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde sanki yapılan faaliyetler veyahut da yurt içinde yapılanlar Kürt kardeşlerimize yapılıyormuş gibi bir anlam yüklenmeye çalışılıyor. Bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Gerçekten külliyen yalan, iftira. Bizim böyle bir şeyimiz asla olmadı, olamaz. Çünkü bizler Çanakkale'de, Milli Mücadele'de beraberdik. 15 Temmuz'da hain darbe girişimine beraber karşı koyduk. Şu anda da Çanakkale'de ve tarihten gelen mücadeleler sırasındaki şehitlerimiz yan yana yatıyorlar. Biz 85 milyon biriz, beraberiz. Tek yumruk, yürek olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Akar'a program sonunda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA İl Başkanı Mahmut Öksüzoğlu tarafından hediye takdim edildi.

        Programın ardından MHP Eskişehir İl Başkanlığına ziyarette bulunan Akar'a, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ve yönetim kurulu üyelerince ziyaretin anısına hediyeler verildi.

        Hulusi Akar, kentteki programları kapsamında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ı da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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