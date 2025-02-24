TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Eskişehir'de konferansta konuştu:

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Şu anda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya nizamındaki kurumlarda ve kurallarda ciddi bir erozyon var. Dağılma ve yetersizlik var. İflasa doğru gidiyor." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı makamında ziyaret eden Akar, ESOGÜ ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri" konulu programa konuşmacı olarak katıldı.

Akar, Türkiye'nin etrafında Suriye başta olmak üzere Filistin'de, Lübnan'daki gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Ukrayna'da, Afrika'da, Uzak Doğu'da, Balkanlarda ve Kafkaslarda çok ciddi gerilimler olduğunu kaydeden Akar, "Bunlar herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde fiili çatışmaya dönüşebilir. Bunun manası, dışarıdaki olayları takip etmek önemli. Fakat ondan çok daha önemlisi de bizim 'iç cephe' diye bahsettiğimiz alanda birliğimiz, beraberliğimiz." diye konuştu.

Akar, savaşın hazırlık, icra ve savaş sonrası safhalarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda gerçekten bu konuda ciddi bir hazırlık var. Herkes ittifaklarını kuruyor, konuşuyorlar. Tekrar görüşüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile anlaşma noktasına geldi. Ukrayna'yı dışlamaya başladı, Avrupa'yı dışladı. Diğer taraftan Çin kendine göre birtakım hareketler, çalışmalar yapıyor. Ekonomik olarak da tarafların birbirine olan bağımlılık da birtakım hareketlerini sınırlıyor."

- "Biz 85 milyon biriz, beraberiz"

Uluslararası nizamın çöktüğünün görüldüğünü vurgulayan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan yıllar önce 'Dünya 5'ten büyüktür' demesini, onun ne anlama geldiğini bizzat yaşayarak Filistin davasında gördük. Burada önce Birleşmiş Milletler ortaya çıktı. Savaşı, katliamı, etnik temizliği daha sonra soykırımı durdurmak için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, en etkili kişi, oradaki figür dahil hepsi boşa çıktı. Adamı oraya ziyarete almadılar bile." ifadelerini kullandı.