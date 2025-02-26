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        Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan ve hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:53
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        Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan ve hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin çalışması sonucu A.R.İ'nin (57) "iftira", "kamu malına zarar verme", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" ve "ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Polis, 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

        Ekiplerce kardeşinin evinde yakalanan A.R.İ, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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