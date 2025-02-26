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        Tiyatro Anadolu, Filistinli kardeşlerin hikayesini anlatan oyunla prömiyer yapacak

        YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin profesyonel üniversite tiyatrosu olan Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Tiyatro Anadolu, 5 yıllık aranın ardından perdelerini Filistinli üç erkek kardeşin savaşın gölgesinde birbirleriyle yüzleşmelerini anlatan "Maskeliler" adlı tiyatro oyunuyla açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:05
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        Tiyatro Anadolu, Filistinli kardeşlerin hikayesini anlatan oyunla prömiyer yapacak
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        YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin profesyonel üniversite tiyatrosu olan Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Tiyatro Anadolu, 5 yıllık aranın ardından perdelerini Filistinli üç erkek kardeşin savaşın gölgesinde birbirleriyle yüzleşmelerini anlatan "Maskeliler" adlı tiyatro oyunuyla açacak.

        Sayısız oyunla seyirciyle buluşan ancak Kovid-19 salgını süreciyle beraber 2020 yılında perdelerini kapatan Tiyatro Anadolu, İsrailli yazar İlan Hatsor'un kaleme aldığı "Maskeliler" adlı oyunla yeniden sahneye adım atacak.

        Yoğun çalışma temposuyla ortalama 1,5 aylık bir sürede hazırlanarak sahneye çıkarılan oyunun yönetmenliğini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Karaahmet üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise öğretim görevlileri Berk Kırlak, Ozan Karaahmet ve Ali Burak Asil yer alıyor.

        Filistinli üç kardeşin geçmiş hesaplaşmalarını, ideolojik farklılıklarını ve ihanet suçlamalarını kaleme aldığı oyun, Tiyatro Anadolu tarafından ilk defa sahnelenecek.

        Eskişehir'de 32 yıllık geçmişiyle başarılı işlere imza atan Tiyatro Anadolu, üç karakter arasında geçen sert diyalogları hem aile bağlarını hem de savaşın bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seren hikayeyle mart ayının ikinci haftasında prömiyer yapacak.

        Kurulduğu 1993 yılından itibaren tiyatro tarihinin birçok önemli baş yapıtını sahneleyen, Anadolu Üniversitesinin ülkedeki sosyal yaşantıya katkı sağlama sorumluluğunun bir göstergesi olarak yapılandırdığı Tiyatro Anadolu, kendi kadrosu, mekanları ve zengin repertuarıyla sezon sonuna kadar haftada iki gün olmak üzere seyirci karşısına çıkmayı hedefliyor.

        - "Herkes Tiyatro Anadolu'nun oyun programlarını takip edecek"

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel tiyatrosu Tiyatro Anadolu'nun sayısız oyunu seyirciyle buluşturduğunu söyledi.

        Pandemiyle beraber işleyişin biraz sekteye uğradığını ifade eden Adıgüzel, şöyle konuştu:

        "Bu durağan süreci artık sonlandıracağız. 'Maskeliler' adlı oyunla prömiyerimizi yapacağız. Sahnelere tekrar dönen Tiyatro Anadolu, sezon sonuna kadar da her hafta seyirciyle buluşacak. Oyunlarımız sadece Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personeli için sahnelenmeyecek. Dileyen herkes Tiyatro Anadolu'nun oyun programını takip edip üniversitemize gelebilecek."

        Adıgüzel, Eskişehir halkını sahnelenecek tiyatro oyunlarını seyretmek için üniversiteye davet etti.

        Oyuncularla turne kapsamında ülkeyi gezip oyunları sahneleyebileceklerini aktaran Adıgüzel, şunları kaydetti:

        "Tiyatro Anadolu'nun tüm oyuncularına ve ekibine başarılar diliyorum. Mart ayının ikinci haftasında sahnelenecek olan 'Maskeliler' oyununa herkesi bekliyoruz. İlan Hatsor'un yazdığı, Nebil Tarhan'ın Türkçe'ye çevirdiği oyun, Filistinli üç kardeşin yaşadıklarını anlatan bir oyun. Oldukça ilgi ve dikkat çekeceğini düşünüyorum. Mart ayının ikinci haftasından itibaren Anadolu Üniversitesi'nde sergilenecek. Herkesi bu oyuna bekliyoruz."

        - "Tekrar seyircimizle buluşmak heyecanlandırıyor"

        Oyunun yönetmeni Karaahmet ise oyunlarının prova sürecinde olduğunu kaydetti.

        1993 yılında ilk oyunlarını oynamaya başlayan Tiyatro Anadolu'nun o zamanlar bir deneme sahnesi gibi olduğunu söyleyen Karaahmet, şöyle devam etti:

        "1999 yılına geldiğimizde ise Tiyatro Anadolu daha profesyonel statüye kavuşarak düzenli oyunlar sergileyen, geniş ekibe sahip olan ve yıllık ortalama 300 bin seyirciye ulaşan bir yapıya geçti. Pandemi süreciyle beraber verdiğimiz mecburi aranın ardından yeni oyunumuzla birlikte seyircimizle tekrar buluşmak bizleri oldukça heyecanlandırıyor."

        Oyunculardan Öğretim Görevlisi Kırlak da Filistin meselesinin, İsrail'in bu topraklar üzerine yaptığı saldırılardan dolayı uzun zamandır devam ettiğini, söz konusu meseleye farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "'Maskeliler' oyunu uzun yıllardır pek çok tiyatroda tekrar tekrar oynanan ve seyirci tarafından da beğenilen bir oyun. Oyunda ortanca kardeş Naim'i canlandırıyorum. Naim, Filistin mücadelesinde oldukça aktif rol oynayan biri. Dolayısıyla Naim rolünü onurla oynamaktan çok mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

        Oyunda "Davut" karakterini canlandıran Öğretim Görevlisi Karaahmet ise savaşın kendine ait dinamiklerinin bir aileye nasıl sirayet edebileceğini gösteren kuvvetli oyunla seyirci karşısına çıkacaklarının altını çizdi.

        "Maskeliler" oyununda ailenin küçük kardeşi olan Halit'i canlandıran Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı 3. sınıf öğrencisi Ali Burak Asil de Halit'in bu savaşın ve ailenin arasında sıkışmış olan bir karakter olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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