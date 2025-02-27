Eskişehir'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin "kasten öldürme" suçundan arandığını belirledi.
10 yıl 10 ay hapis cezası olan hükümlü, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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