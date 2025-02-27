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        Eskişehir'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:29 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:32
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        Eskişehir'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin "kasten öldürme" suçundan arandığını belirledi.

        10 yıl 10 ay hapis cezası olan hükümlü, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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