Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, bir kişiyi hisse senedi almak vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, bir kişiyi hisse senedi almak vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan bir kişinin, sosyal medya uygulamasındaki reklam linkini açmasının ardından kendisiyle iletişime geçen şüphelinin hesabına hisse senedi alma vaadiyle para gönderdiğini belirledi.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, dolandırıcılığın 5 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, Yalova, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda 5 zanlı belirlenen adreslerde yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda, 4 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, 4 sim kart, 3 tablet ve hard disk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Diğer zanlılar ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, mağdurun zararının karşılanması ve şikayetinden vazgeçmesi üzerine çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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