Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Zanlılar, mağdurun zararının karşılanması ve şikayetinden vazgeçmesi üzerine çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda 5 zanlı belirlenen adreslerde yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda, 4 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, 4 sim kart, 3 tablet ve hard disk ele geçirildi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, dolandırıcılığın 5 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

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