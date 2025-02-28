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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de tefecilik operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:55 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:55
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de tefecilik operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç kiralama şirketlerini paravan olarak kullanıp, vatandaşlara yüksek faizle para vererek senet imzalattığı ve adli makamlara başvurmalarını tehdit yoluyla engellediği iddia edilenlerin yakalanmasına yönelik, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

        Çok sayıda dijital materyal ile tefecilik suçuna ilişkin doküman ele geçirilen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

        Zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi, diğer 4'ü ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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