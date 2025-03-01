AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Şam'a ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve birçok milletvekilinin yer aldığı heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilip, Şam Valisi Mahir Mervan ile bir araya geldi.

Heyet, temaslarının ardından Emevi Camii'nde namaz kıldı.

Açıklamada ziyaretle ilgili değerlendirmelerine yer verilen Fatih Dönmez, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin bölgede barış ve istikrara katkı sağladığını belirterek, Türkiye'nin bölgesel işbirliğini destekleme çabaları kapsamında bu tür temasları önemli gördüğünü kaydetti.