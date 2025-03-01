Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Şam'a ziyaret

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Şam'a ziyaret
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret ettiği bildirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve birçok milletvekilinin yer aldığı heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilip, Şam Valisi Mahir Mervan ile bir araya geldi.

        Heyet, temaslarının ardından Emevi Camii'nde namaz kıldı.

        Açıklamada ziyaretle ilgili değerlendirmelerine yer verilen Fatih Dönmez, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin bölgede barış ve istikrara katkı sağladığını belirterek, Türkiye'nin bölgesel işbirliğini destekleme çabaları kapsamında bu tür temasları önemli gördüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"

        Benzer Haberler

        Park halindeki 3 TIR'da yangın
        Park halindeki 3 TIR'da yangın
        Eskişehir'de park halindeki 3 tır yandı
        Eskişehir'de park halindeki 3 tır yandı
        Anadolu Üniversitesinin halk gününde "Selvi Boylum Al Yazmalım" izlendi
        Anadolu Üniversitesinin halk gününde "Selvi Boylum Al Yazmalım" izlendi
        Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaybolan 4 küçükbaş hayvan, dron yardımıyla bulundu
        Eskişehir'de kaybolan 4 küçükbaş hayvan, dron yardımıyla bulundu
        Eskişehir'de tefeci operasyonu; 11 gözaltı (2)
        Eskişehir'de tefeci operasyonu; 11 gözaltı (2)