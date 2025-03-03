Anadolu Üniversitesi ve Yeşilay Eskişehir Şubesi bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü imzaladı

Anadolu Üniversitesi ile Yeşilay Eskişehir Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele, farkındalık oluşturma ve rehabilitasyon alanlarında iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın gençleri bağımlılıklardan koruma, bilinçlendirme çalışmaları düzenleme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etme amacı taşıdığı belirtildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektörlük Senato Odasında düzenlenen imza töreninde, gençleri bağımlılıklardan korumanın ve bilinçlendirmenin üniversite olarak öncelikleri arasında olduğu kaydetti.

Adıgüzel, Yeşilay ile gerçekleştirdikleri protokolün öğrencilerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ise iş birliğinin önemine değinerek, "Anadolu Üniversitesi ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz etkinlikler, gençlerimizin bağımlılıklara karşı bilinçlenmesini sağlayacak. Üniversite öğrencilerini ve akademisyenleri de bu mücadelenin bir parçası olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında bilgilendirmeler yapılacak

Protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi ve Yeşilay Eskişehir Şubesi, bağımlılıkla mücadele konusunda çeşitli alanlarda iş birliği yapacak. Üniversite öğrencileri ve akademik personel için seminerler, konferanslar ve eğitim çalışmaları düzenlenerek farkındalık artırılacak. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile iş birliği çerçevesinde, üniversite bünyesindeki atölyelerde YEDAM danışanlarına yönelik etkinlikler organize edilecek.

Ayrıca, 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası kapsamında kampüs genelinde afişler ve bilgilendirici videolar yayımlanacak, farkındalık stantları kurulacak.

Genç Yeşilay Kulübü'nün aktif katılımıyla, öğrencilere yönelik "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Akran Eğitimi" programları gerçekleştirilecek ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık çalışmaları yürütülecek. Bunun yanı sıra, üniversitenin ilgili bölümleri ile Yeşilay arasında bağımlılık konularına yönelik akademik araştırmalar gerçekleştirilerek bilimsel iş birlikleri teşvik edilecek.

- Protokol 3 yıl geçerli olacak

Protokol, imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca yürürlükte kalacak. Ayrıca, protokol kapsamında yapılacak faaliyetler için Anadolu Üniversitesi ve Yeşilay yetkililerinden oluşan bir koordinasyon birimi oluşturulacak. Bu iş birliği sayesinde Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personeli, bağımlılıkla mücadele konusunda daha bilinçli hale gelecek ve toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.

İmza törenine, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Erkan Erdemir ile Genel Sekreter Mehmet Süleyman Ekşi ile Yeşilay Eskişehir Şubesi yetkilileri katıldı.