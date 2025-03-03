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        Eskişehir Valisi Aksoy, Japonya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Koji Tahara'yı kabul etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Japonya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Koji Tahara'yı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:51 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:57
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        Eskişehir Valisi Aksoy, Japonya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Koji Tahara'yı kabul etti
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Japonya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Koji Tahara'yı makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, Eskişehir'in tarihi, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi, Japonya ile ilişkilerin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.

        Maslahatgüzar Tahara ise misafirperverliği dolayısıyla Vali Aksoy'a teşekkür ederek, Eskişehir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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