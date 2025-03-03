Eskişehir Valisi Aksoy, Japonya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Koji Tahara'yı kabul etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Japonya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Koji Tahara'yı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, Eskişehir'in tarihi, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi, Japonya ile ilişkilerin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.

Maslahatgüzar Tahara ise misafirperverliği dolayısıyla Vali Aksoy'a teşekkür ederek, Eskişehir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.