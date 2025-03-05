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        Eskişehir Valisi Aksoy, vatandaşları Filistin'e desteğe çağırdı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlenen "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, Filistin için destek çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:55
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        Eskişehir Valisi Aksoy, vatandaşları Filistin'e desteğe çağırdı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlenen "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, Filistin için destek çağrısında bulundu.

        Vali Aksoy, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Valilik'te düzenlenen toplantıda, "Türkiye'nin Huzuru, Güvenli Şehir Eskişehir" olarak çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın koordinatörlüğünde AFAD Başkanlığınca "Gazze İçin El Ele" kampanyasının başlatıldığını ifade eden Aksoy, "Ramazan yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayı, ihtiyaç sahiplerine ulaşılması için bir fırsat ayı. Hem Eskişehir'deki ihtiyaç sahibi olan insanlara, varsa çevrelerinde ulaşmalarını ve AFAD Başkanlığımızın bu kampanyaya destek vermelerini de Eskişehirlilerden istirham ediyorum." diye konuştu.

        Kentin huzuru için çalışan güvenlik birimlerine teşekkür eden Aksoy, tüm Eskişehirlilere ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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