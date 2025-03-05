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        Eskişehir'de üvey ağabeyini öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

        Eskişehir'de, üvey ağabeyini tabancayla öldüren ve yengesini darbeden sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi, azmettirici olduğu öne sürülen babası ise beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:53
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        Eskişehir'de üvey ağabeyini öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Eskişehir'de, üvey ağabeyini tabancayla öldüren ve yengesini darbeden sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi, azmettirici olduğu öne sürülen babası ise beraat etti.

        Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Sezer Keklikci'nin ölümüyle ilgili haklarında dava açılan tutuklu sanık Caner Ç. (22), babası tutuksuz sanık Necmi Ç. (66), maktulün eşi ile tarafların avukatları katıldı.

        Duruşmada öldürülen Sezer Keklikci'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ölüm raporu okundu. Raporda, Keklikci'nin sekme sonucu vücuduna isabet eden mermi nedeniyle öldüğü ifade edildi.

        Sanık Caner Ç, duruşmadaki savunmasında üvey ağabeyini öldürme niyetinde olmadığını ifade ederek, "Ben o an ne yapacağımı bilemiyordum. İstesem ağabeyimi vurabilirdim. Yere ve havaya ateş ettim. Üzerime korkusuzca geliyor, geri dönmüyordu. Ben ailemle ağabeyim arasında tampon bölgeydim. Ben elinde silah olduğunu sandım fakat bıçak varmış." diye konuştu.

        Son savunmaların ardından Caner Ç'ye "olası kast ile kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan "haksız tahrik" ve "iyi hal indirimli" uygulanarak 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Baba Necmi Ç'nin ise beraatine hükmedildi.

        Olay esnasında üvey kardeşi Sezer Keklikci'nin eşini darbettiği iddiasıyla sanık Caner Ç'ye "kasten yaralama" suçundan ise 5 yıl hapis cezası verildi.

        Sanık Caner Ç'nin avukatı Mustafa Emir Arslan, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini ve sanık hakkında meşru müdafaa halinin uygulanması gerektiğini söyledi.

        Ölen kişinin üzerinde 35 ve 27 santimetrelik bıçaklar bulunduğunu kaydeden Arslan, "Aynı gün içerisinde akrabalarını arayıp öldürmekle tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca ölen kişinin üzerinde silah, kanında da uyuşturucu ve alkol tespit edildi. Ağırlaştırılmış müebbetten açılan dosya indirimlerle birlikte 10 yıl 10 ay gibi bir hapis cezasına döndü. Mahkeme de bunu takdir etti ve tahrik indirimlerini uyguladı. Mahkemede meşru müdafaa halinin bulunduğunu kanıtlamamıza rağmen bu süreçten maalesef yararlandırılmadık. Biz bunu üst mahkemeye, Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız." diye konuştu.

        - Olay

        Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokağı'nda 2 Ağustos 2023'te bir düğünde Sezer Keklikci (35) ile aralarında husumet bulunan üvey kardeşi Caner Ç. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Keklikci, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

        Katil zanlısı Caner Ç. annesi Necla Ç. ve babası Necmi Ç, Ankara'ya kaçmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anne Necla Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmış, Caner Ç. "kasten öldürme", baba Necmi Ç. ise "azmettirme" suçundan tutuklanmıştı. Daha sonra Necmi Ç'nin tutuksuz yargılanmasına hükmedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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