Bakan Yumaklı: Ramazan boyunca gıda ürünlerinde fiyat artışları beklemiyoruz (2)

VALİAKSOY’U ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Valilik bahçesinde Vali Aksoy’un yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, valilik şeref defterini imzaladı ve kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Yumaklı, daha sonra AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nca Dede Korkut Parkı’nda kurulan iftar çadırına gitti. İftar yapmak için çadıra gelenlerle sohbet eden Bakan Yumaklı, yemeğin ardından konuşma yaptı. Eskişehir’in çok önemli ve özel bir kent olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, “Eskişehir’in gönlümüzde çok önemli ve özel bir yeri var çünkü bu kadim şehir sanayisinden tarımına, turizmine ve diğer bütün başlıklarına kadar her konuda kendisini ispat etmiş, diğer şehirlere örnek olmuş kadim bir şehir. Gerek kültürel gerekse milli değerleri itibarıyla bizlerin gönlünde her zaman farklı bir yeri oldu. Elbette Çanakkale ve Milli Mücadele ruhunu anlamak için Eskişehir’i anlamak, Eskişehir’de olmak gerekir. Biz de bugün itibarıyla kendimizi şanslı addediyoruz. Kendi konum olması itibarıyla tarımsal üretim itibariyle en önemli yere götürmek için hep birlikte çalışacağız, çalışıyoruz ve gayret edeceğiz” dedi.

'ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi coğrafyada lider bir pozisyona getirdiğini anlatan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

“Türkiye’nin değişim süreci, 2025 yılında hepimizin de takibiyle aslında dünyanın değişiminde damga vuracak bir noktaya gelmiş durumda. Etrafımız ateş çemberi, bu ateş çemberinde Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği Türkiye’yi sadece Türkiye’nin içerisinden ibaret olmadığını, Türkiye’nin mazlum ve de mağdurları gözünün bir ucunu onlarda olduğunu, bir imdat, bir medet bir söz bir kelam edebilen bir ülke haline geldik. Dünyanın beşten büyük olduğunun çok kuvvetli bir şekilde haykırıldığı bugünlerde Gazze’de Filistin’de Müslüman coğrafyasının neredeyse tamamında zulüm altında olan belki de şu sofraların 3’te birine, 4’te birine sahip olamayan belki de bu iftarı bir bardak su içerek geçiren kardeşlerimiz var. İşte hepsinin bakışı Türkiye'ye hepsinin gözünün bir ucu Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi getirdiği liderlik pozisyonunda. İnşallah hep beraber bütün bu mazlum ve mağrur coğrafyalara Türkiye'nin geldiği noktanın etkisiyle barışı ve adaleti hep beraber getirmiş olacağız. Dünyamızın bu geldiği noktada hepimizin üzerine düşen görevler var. Bazen inişli çıkışlı olabilir ama bizim hiçbir zaman için bu ümidimizi kaybetmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Her zaman için daha çok çalışacağız ve yeise düşmeyeceğiz. Birbirimize omuz vereceğiz. Aynı bugün olduğu gibi bundan sonra da memleketimizin her köşesinde milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz.” Bakan Yumaklı, iftar yemeğinin ardından kentten ayrıldı.