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        ESOGÜ ile Yeşilay Eskişehir Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi arasında bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:38
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        ESOGÜ ile Yeşilay Eskişehir Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi arasında bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

        Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde protokolü ESOGÜ adına Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi adına Şube Başkanı Avukat Ayşe Fert Dökmeci imzaladı.

        İmzalanan protokol ile iki kurum tarafından bağımlılık üzerine seminerler, konferanslar ve eğitimler düzenlenmesi, atölye çalışmaları yapılması, bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

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