ESOGÜ ile Yeşilay Eskişehir Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

İmzalanan protokol ile iki kurum tarafından bağımlılık üzerine seminerler, konferanslar ve eğitimler düzenlenmesi, atölye çalışmaları yapılması, bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi arasında bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.