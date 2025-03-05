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        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 22:11 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:46
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        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kendilerine kamu personeli olarak tanıtan 2 şüpheli, bir kişiden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüphelilerin M.Ç. ve Y.K. olduğunu tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılardan M.Ç. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Y.K. ise Şanlıurfa'da mağdura ait ziynetlerle yakalandı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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