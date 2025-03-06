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        Eskişehir 22 yıldaki yüksek teknoloji ihracat verileriyle dikkati çekiyor

        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, son 22 yılda yüksek teknoloji ürün ihracatı, toplam il ihracatı içindeki payı ortalama yüzde 33,1 olan Eskişehir'in, Türkiye'de birinci sırada yer aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:21
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        Eskişehir 22 yıldaki yüksek teknoloji ihracat verileriyle dikkati çekiyor
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        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, son 22 yılda yüksek teknoloji ürün ihracatı, toplam il ihracatı içindeki payı ortalama yüzde 33,1 olan Eskişehir'in, Türkiye'de birinci sırada yer aldığını bildirdi.

        Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, kentte havacılık ve savunma sanayi yatırımlarına öncelik verdiklerini belirtti.

        Son 22 yılda yüksek teknoloji ürün ihracatında büyük bir ivme yakalandığını kaydeden Küpeli, Eskişehir'in toplam ihracatının 11 kat arttığını ifade etti.

        Aynı dönemde Eskişehir'in yüksek teknoloji ürün ihracatının 68 milyon dolardan 569 milyon dolara yükseldiğine dikkati çeken Küpeli, şehrin yüksek teknoloji ihracatındaki artışın ise yüzde 737 olduğunu vurguladı.

        Eskişehir'in bu alandaki başarısının ülke ortalamasının iki katından fazla olduğunu belirten Küpeli, şöyle devam etti:

        "2002-2024 yılları arasında Eskişehir'in yüksek teknoloji ürün ihracatının toplam il ihracatımız içindeki payı ortalama yüzde 33,1 oldu. Bu oran ile Türkiye'de birinci sırada yer alıyoruz. 22 yıllık dönemde Türkiye'nin ortalama yıllık ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat payı ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiş durumda."

        Küpeli, havacılık ve savunma sanayiinde önemli bir üretim merkezi haline gelen Eskişehir'de bu sektörde 100'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, yürüttükleri çeşitli projelerle üretim altyapısını desteklediklerini aktardı.

        - Teknopark yatırımları hızlanıyor

        Eskişehir Teknik Üniversitesi içerisindeki Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı'nda (ATAP) yeni hizmet tesislerini çok yakın zamanda hizmete açacaklarını aktaran Küpeli, "Bu yeni tesislerimiz sayesinde teknoparkta çalışma yapan ve bunun için yer bekleyen birçok yeni girişimci ve akademisyenimiz burada AR-GE çalışmalarına ve yeni ürün geliştirme çalışmaların başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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