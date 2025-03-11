Eskişehir'de kalbinde delik olan hasta anjiyografi yöntemiyle sağlığına kavuştu

Eskişehir'de kalbinde delik olan hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde uygulanan anjiyografi yöntemiyle tedavi edildi.

Daha önce kalp krizi geçiren 68 yaşındaki İbrahim Serdar Şenat, nefes darlığı şikayetiyle Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu. Tetkiklerde kalp karıncık duvarında delik tespit edilen Şenat, anjiyografi yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Bektaş Murat'ın öncülüğünde gerçekleşen tedavide, medikal görüntüleme tekniğiyle yönlendirilen uzantılarla hastanın kasıklarının iki tarafından girilerek kalbin sol ve sağ karıncık kısmına VSD cihazı yerleştirildi.

İşlemin ardından kısa sürede kalp sağlığı normale dönen Şenat, yapılan son kontrollerin ardından taburcu edildi.

Bektaş Murat, gazetecilere yaptığı açıklamada, semptomun nadir gelişmesine karşı ciddi bir durum olduğunu vurguladı.

İleri tetkikler sonucunda cerrahi müdahale yüksek riskli olduğu için girişimsel olarak işlemi gerçekleştirme kararı aldıklarını belirten Murat, müdahaleyi kasık bölgesinden başlatarak kalp deliğini kapattıklarını anlattı.

Murat, işlemin zorlu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu deliği tedavi etmediğimiz durumda hastaların çoğu hayatını kaybediyor. Müdahale etsek bile bu hastaların yine yüzde 55'i hayatını kaybedebiliyor. Bizim hastamız bu durumda Türkiye'de bu işlemi görüp yaşayan nadir hastalardan biri. İşlem tamamlandıktan sonra hastamız hızlı bir şekilde toparlandı, şu an genel durumu gayet iyi. Şu anda hastamız Eskişehir'de ilk kez yapılan işlemle iyi oldu."