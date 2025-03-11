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        Görme engelli futsal sporcusu Furkan Ergin, milli takımın vazgeçilmezi olmak istiyor

        YAVUZ EMRAH SEVER - Görme Engelliler Futsal Milli Takımı'na seçilerek 2024'teki Avrupa Futsal Şampiyonası'nda milli formayı ilk kez giymenin mutluluğunu yaşayan 15 yaşındaki Furkan Ergin, ay-yıldızlı takımın vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:33
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        Görme engelli futsal sporcusu Furkan Ergin, milli takımın vazgeçilmezi olmak istiyor
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        YAVUZ EMRAH SEVER - Görme Engelliler Futsal Milli Takımı'na seçilerek 2024'teki Avrupa Futsal Şampiyonası'nda milli formayı ilk kez giymenin mutluluğunu yaşayan 15 yaşındaki Furkan Ergin, ay-yıldızlı takımın vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

        Eskişehir Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finans Alanı 10'uncu sınıf öğrencisi Furkan Ergin, göz kayması nedeniyle doğuştan yüzde 25 görme kaybı yaşadı.

        Küçük yaşlarda futbola ilgi duyan Ergin, 2,5 yıl önce okul maçında kendisini izleyen Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Mesut Dolgun'un tavsiyesi üzerine futsal sporcusu oldu.

        Afyonkarahisar'da iller arasında düzenlenen turnuvada kulübüyle ikincilik kupasını kazanan Furkan, attığı gollerle takımının başarısında önemli rol oynadı.

        Görme Engelliler B2-B3 2. Lig Yükselme Turnuvası'nda gösterdiği başarının ardından Görme Engelliler Futsal Milli Takım'ına seçilen Ergin, geçen yıl Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayla mücadele etti.

        Görme Engelliler Futsal Milli Takımı'nın kadrosunda yer alarak şampiyonanın en genç sporcusu unvanıyla sahaya çıkan Ergin, İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya'ya karşı milli takım formasını terletti. Şampiyonada İtalya'ya karşı 3 gol atan Furkan Ergin, turnuvayı dördüncü tamamlayan Türkiye'de performansıyla dikkati çekti.

        Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Furkan Ergin, milli formayı daha fazla giymek için okuldan arta kalan zamanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

        - Futbolla başladı futsalla devam ediyor

        Milli sporcusu Furkan Ergin, AA muhabirine, yaşadığı görme kaybı nedeniyle futbolla başladığı spor hayatına futsalla devam etme kararı aldığını söyledi.

        Kulübündeki performansıyla milli takımda kendisine yer bulan Ergin, "Bir sabah uyandım. Milli takım kadrosu açıklandı. O an çok mutlu oldum. O anı anlatamıyorum, o kadar mutlu oldum ki evde adeta çıldırdım. Hemen gittim, ailemle paylaştım. Onlar da çok sevindi." diye konuştu.

        Ergin, geçen yıl eylül ayında Aksaray'da gerçekleşen milli takım seçmelerinde 35 sporcunun yer aldığını dile getirerek Antalya'daki 2024 Görme Engelliler Futsal Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez milli formayı giymenin gururunu yaşadığını anlattı.

        Ergin, şöyle devam etti:

        "İlk maç İspanya'ya karşıydı. Hayalim milli formayı sürekli giymek. Bunun için elimden geldiğince iyi performans gösteriyorum. Genellikle arkada oynuyorum. Futsalda önde ve geride oynama durumu olmadığı için kondisyonumuzun yettiği yere kadar sürekli gidip geliyoruz. Ondan sonra hemen çıkıyoruz, dinleniyoruz. Sonra tekrar oyuna giriyoruz."

        - Beden eğitimi öğretmenlerinin "çabaları"

        Okul Müdürü Mustafa Eker de 1942 yılında açılan okullarının geçmişten bugüne başarılı sporcular yetiştirdiğini söyledi.

        Kız futbol takımının okula 2011-12'de dünya üçüncülüğü kazandırdığını hatırlatan Eker, şöyle devam etti:

        "Kızlarımızın futsalda Eskişehir'de okul sporları turnuvasında arka arkaya şampiyonlukları var. Erkekler futsalda ise final oynadık, ikinci olduk. Beden eğitimi öğretmenlerimiz, ciddi çabalarıyla bu geleneği devam ettiriyor. Furkan gibi genç yeteneklerimizi işleyerek Türk sporuna kazandırıyorlar."

        Beden Eğitimi Öğretmeni Veysel Akay da sportif başarılarda öğrencilerin çok çalışarak büyük pay sahibi olduğunu dile getirdi.

        Akay, şunları söyledi:

        "Biz de onlara rehberlik etmeye çalışıyoruz. Bu sayede başarı geliyor. Furkan da geçen yıldan itibaren bizim okulumuzda öğrenim görüyor. Onu futsalda başarılı kılabilmek için çabaladık. O da çalışmalarıyla birlikte iyi yerlere geldi. Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. İl ikincisi olarak kupa kazandık. Furkan sürekli çabalıyor. Takımı toparlamaya çalışıyor. Genelde defansif yönü daha ağır bastığı için geriden oyun kurması iyi. Arkadaşlarını yönlendirebiliyor. Bu anlamda bize çok değer katıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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