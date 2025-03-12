Eskişehir'de öğrencilerden İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılına özel koreografi

Öğrenciler koreografilerinde "1" rakamının yanına hilal şeklinde dizilirken, diğer "1" rakamının yanında ise Türk bayrağı açtı. "İstiklal" yazısının solunda ise sonsuzluk işareti oluşturarak ilelebet vurgusu yaptı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için sırayla ilerleyen öğrenciler, "1 hilal 1 bayrak ilelebet İstiklal" yazısını temsilen koreografi oluşturdu.

Odunpazarı ilçesindeki Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nda öğrenim gören 900 öğrenci, ikişerli şekilde tek sıra olarak okul bahçesinde bir araya geldi.

Eskişehir'de ortaokul öğrencileri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla özel koreografi oluşturdu.

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