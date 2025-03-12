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        Eskişehir'de öğrencilerden İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılına özel koreografi

        Eskişehir'de ortaokul öğrencileri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla özel koreografi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:36
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        Eskişehir'de öğrencilerden İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılına özel koreografi
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        Eskişehir'de ortaokul öğrencileri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla özel koreografi oluşturdu.

        Odunpazarı ilçesindeki Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nda öğrenim gören 900 öğrenci, ikişerli şekilde tek sıra olarak okul bahçesinde bir araya geldi.

        İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için sırayla ilerleyen öğrenciler, "1 hilal 1 bayrak ilelebet İstiklal" yazısını temsilen koreografi oluşturdu.

        Öğrenciler koreografilerinde "1" rakamının yanına hilal şeklinde dizilirken, diğer "1" rakamının yanında ise Türk bayrağı açtı. "İstiklal" yazısının solunda ise sonsuzluk işareti oluşturarak ilelebet vurgusu yaptı.

        Hazırlanan özel koreografi dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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