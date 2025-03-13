Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucu maddeleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilere ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada, 18 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlılar hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.
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