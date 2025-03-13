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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:31
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucu maddeleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

        Şüphelilere ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada, 18 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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