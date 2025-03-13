Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Şüphelilere ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada, 18 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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