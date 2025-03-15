Eskişehirli çizer 53 yılda 600'ü aşkın çizgi romanı okuyucularla buluşturdu

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan 69 yaşındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Bahattin Atak, 1972 yılında başlayan çizerlik hayatında 600'den fazla çizgi romanı okuyucuların beğenisine sundu.

Çocukluğunda okuduğu Teksas-Tommiks çizgi romanlarından etkilenen Bahattin Atak, 16 yaşında İstanbul'da dönemin çizerleriyle tanışarak bu yayınların inceliklerini öğrenmek için adım attı.

Atak, Türk çizgi romancı Suat Yalaz'ın "Karaoğlan", Abdullah Turhan'ın "Kara Murat" çizgi dizilerinin hazırlanışı sırasında yaptığı asistanlıkla becerilerini geliştirdi. Zamanla kendine özgü çizgi roman karakterleri de çizen Atak, "Kara Doğan", "Battal Gazi" ve "Baykara" adını verdiği çizgi kahramanlar oluşturdu.

Pilot akrabasından esinlenerek oluşturduğu "Yüzbaşı Volkan" karakteriyle çocuklara asker sevgisini aşılayan Atak, oğlu Altan Atak'ı merkezine alarak 2007 yılında hazırladığı "Küçük Gezgin" projesiyle il ve ilçelerin tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren çizgi roman da hazırladı.

Atak, çocukları için hazırladığı "Türk Dünyasında İz Bırakanlar" serisinde Atatürk, Dursun Fakih, Osman Gazi, Şeyh Edebali, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana gibi tarihi kişilikleri çizdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "15 Temmuz Millet Destanı" adlı çizgi roman da hazırlayan Atak, 53 yılda 600'den fazla çizgi roman macerasını okuyucularla buluşturdu.

Zamanının çoğunu evinin üst katındaki çalışma odasında geçiren ve ses sanatçısı da olan Atak, yılların çizerlik birikimini Odunpazarı Cam Sanatları Müzesi'nde açtığı "Elinde Fırça, Dilinde Müzik" adlı sergiyle taçlandırdı.

- "Tek derdim hayatta olduğum sürece çok şey çizmek"

Bahattin Atak, AA muhabirine, yeni nesillere çizdikleriyle katkı yapmanın tek amacı olduğunu söyledi.

Çalışmalarında ince eleyip sık dokuduğunu belirten Atak, "Tarihe ve ülkeye mal olmuş bir kişiyi çizmeden önce tarihçilerle görüşüyorum. Oğlum da akademisyen olduğu için onunla beraber tarihçi arkadaşlarla çalışmalar yapıyoruz. Daha sonra çizgilere aktarıyorum." diye konuştu.