Eskişehir'de "İlahi Nefes: Gönülden Dile Yunus Emre" gösterisi yapıldı

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesinde "İlahi Nefes: Gönülden Dile Yunus Emre" gösterisi gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki organizasyonda Türk düşünürü, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre'nin "Bülbül Kasidesi", "Benim Adım Dertli Dolap", "Yunus Şiiri", "Küsmeyem mi Şu Feleğe", "Gel Gör Beni Aşk Neyledi", "Adımız Miskindir Bizim", "İlim İlim Bilmektir", "Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan" ve "Şol Cennetin Irmakları" adlı eserleri sahnelendi.

Etkinlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de şairin "Kimi Dosta Gider" ilahisini seslendirdi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Rektör Adıgüzel, organizasyonun profesyonelce gerçekleştirildiğini belirtti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Adıgüzel, sözlerini Yunus Emre'nin "Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim." dizeleriyle bitirdi.

Etkinliğe, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Erkan Erdemir, Prof. Dr. Köksal Büyük, Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Oytun Eren ile akademisyenler katıldı.