Türk Kızılay Eskişehir Şubesi'nde Egemen Temizsoy yeniden başkan seçildi

Türk Kızılay Eskişehir Şubesi'nin Olağan Genel Kurul'unda Egemen Temizsoy, yeniden şube başkanlığına seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda divan kurulunun belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şube Başkanı Egemen Temizsoy tarafından önceki dönem faaliyetlerinin anlatılmasıyla devam eden program, oylama işlemiyle sona erdi.

Yeniden başkanlığa seçilen Temizsoy, 6 yıl boyunca önemli işlere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yardımlaşma ruhunu daha da güçlendirmek, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kızılay, sadece bir kurum değil, gönüllülük esasına dayalı büyük bir ailedir. Gönüllülerimiz ve bağışçılarımız sayesinde her geçen gün daha fazla insana umut olmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de şeffaf, katılımcı ve güçlü bir anlayışla, şehrimizde ve ülkemizde ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüreceğiz."

Yeni yönetim kurulunda ise Esra Ör, Özgür Canbulat, Gülay Güneş, Muammer Çetemen, İlker Bekir Topçu, Hüseyin Şahin, Sinan Şengel, Toygarhan Yeşilcan, Ahmet Alsat ve Mustafa Yalçın yer aldı.​​​​