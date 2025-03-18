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        Eskişehir'de "Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi" açıldı

        Eskişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla açılan "Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:25 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:43
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        Eskişehir'de "Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi" açıldı
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        Eskişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla açılan "Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz anlarını, kahramanlık hikayelerini ve tarihin derin izlerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Vali yardımcıları Oğuz Şenlik, Hasan Çiçek ve Keleş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak'ın açılışına katıldığı sergi, 20 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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