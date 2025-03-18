Eskişehir'de "Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi" açıldı

Eskişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla açılan "Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz anlarını, kahramanlık hikayelerini ve tarihin derin izlerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Vali yardımcıları Oğuz Şenlik, Hasan Çiçek ve Keleş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak'ın açılışına katıldığı sergi, 20 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.