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        Eskişehir'de tarihi camilerin minber örtüsü Olgunlaşma Enstitüsünce yapılacak

        Eskişehir'deki tarihi camilerin minber örtüleri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:33 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:35
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        Eskişehir'de tarihi camilerin minber örtüsü Olgunlaşma Enstitüsünce yapılacak
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        Eskişehir'deki tarihi camilerin minber örtüleri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanacak.

        Üretim anlaşmasının yanı sıra kültürel mirasın korunması, sanatsal değerlerin yaşatılması, eğitime katkı sağlanması ve camilerin estetik güzelliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan protokol, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Müftüsü Muharrem Gül ve İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Sinan Aydın tarafından imzalandı.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Olgunlaşma Enstitüsünün camilerin iyileştirilmesinde büyük bir gayret sarf ettiğini söyledi.

        İlk etapta 25 caminin hedeflendiğini belirten Aksoy, "Süreç içerisinde bunu daha farklı rakamlara çıkarmak için de karşılıklı olarak iş birliğimiz ve diyaloglarımız devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu ramazan gününde böyle hayırlı bir hizmete imza atmak da onunla ilgili çalışma yapmak da oldukça kıymetli." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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