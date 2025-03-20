Eskişehir'de "Hilye-i Şerif Koleksiyonu Sergisi" açıldı

Eskişehir'de tezhip ve hat sanatının nadide örneklerini içeren Hilye-i Şerif Koleksiyonu Sergisi izlenime sunuldu.

Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Dünyası Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen serginin açılışı, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Hz. Muhammed'in fiziksel ve manevi özelliklerini anlatan metinlerin tezhip ve hat sanatıyla işlendiği eserlerden oluşan serginin açılışına, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Kültür ve Turizm İl Müdürü Bülent Avnamak, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Türk-İslam sanatının inceliklerini yansıtan eserlerden oluşan sergi, 14 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.