Bağımlılıkla mücadele edenler Yeşilay atölyelerinde sanatla iyileşiyor

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele eden bireyler için psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra resim, seramik, tasarım gibi sanatsal faaliyetlerle de rehabilitasyon sürecine katkı sağlıyor.

Türkiye genelinde 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 105 noktada hizmet veren YEDAM, bağımlılıkla mücadelede uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bireylere destek sunuyor.

Eskişehir YEDAM'da danışmanlık hizmeti alan bireyler, terapi seanslarının yanı sıra ahşap boyama ve seramik atölyelerine katılarak üretim sürecine dahil ediliyor. Danışanlar, bu etkinlikler aracılığıyla hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de eserlerini açılan sergilerde izlenime sunma fırsatı buluyor.

- "Atölyelerle meslek sahibi olanlar var"

Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, AA muhabirine, atölye çalışmalarının sadece rehabilitasyon sürecine değil, bireylerin meslek edinmesine de katkı sunduğunu söyledi.

Eskişehir YEDAM'da üretilen eserleri her yıl sergilediklerini anlatan Dökmeci, "Burada üretilen eserlerin satışa sunulmasıyla ilgili projeler geliştiriyoruz. Böylece danışanlarımızın kendi el emeklerinden gelir elde etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Buradaki atölyelerde aldıkları eğitim sayesinde meslek sahibi olan arkadaşlarımız var." diye konuştu.

Dökmeci, bağımlılık tedavisinde gizliliğin esas olduğuna dikkati çekerek, danışanların kaydının hiçbir yerde tutulmadığını, başvuruların tamamen güvenli bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla akran eğitimleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Dökmeci, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait Gençlik Merkezleri'nde düzenlediğimiz akran eğitimleriyle, üniversite öğrencilerine bu eğitimi verip kendi yaşıtlarını bu konuda eğitmelerini sağlıyoruz." dedi.

Ayşe Fert Dökmeci, Yeşilay'ın temel hedefinin bağımlılığı önlemek olduğunun altını çizerek, "Bizler, Yeşilayın önleyici kısmındayız, cemiyet olarak insanların öncelikle temiz kalmasını istiyoruz. Gençlerimizin ya da vatandaşlarımızın eğer bir şekilde bağımlılıkla yolları kesişirse YEDAM ayağımız hizmete giriyor." ifadelerini kullandı.

- "Tedavi biyolojik, psikolojik ve sosyal süreçlerden oluşuyor"

Eskişehir YEDAM'da uzman psikolog olarak görev yapan Elif Çisem Dinç de bağımlılığın yalnızca maddeyi bırakmakla değil, aynı zamanda bireyin yaşamına yeni ve sağlıklı davranışlar kazandırmasıyla kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelede çok disiplinli bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Dinç, şöyle konuştu:

"Bağımlılık tedavisi biyolojik, psikolojik ve sosyal süreçlerden oluşuyor. Kişinin bağımlılık şiddeti çok yüksekse, ihtiyaç duyulduğunda Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) yönlendirme yapıyoruz. Terapi süreçlerinde uzman psikologlar olarak danışanlarımıza destek veriyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarımız da rehabilitasyon sürecinde danışanlarımızın yanında oluyor. YEDAM'ların hepsinde atölyelerimiz var."

Dinç, Eskişehir YEDAM'daki atölyelerin ücretsiz olduğunu belirterek, "Halk Eğitim Merkezi desteğiyle yürütülen bu çalışmalarda danışanlarımızın boş vakitlerini sağlıklı değerlendiriyor olmaları çok önemli. Aynı zamanda pekiştireç amaçlı çeşitli işbirliklerimiz doğrultusunda tiyatro, sinema, konser biletleriyle de süreci desteklemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

YEDAM'da 5 bağımlılık türüyle ilgili hizmet verdiklerini değinen Dinç, "Danışanlarımızın en çok kumar bağımlılığı için hizmet aldığını görüyoruz ardından alkol ve madde bağımlılığı geliyor. Tütün ve internet bağımlılığı da yoğun talep alan danışmanlık hizmetlerimiz arasında yer alıyor." dedi.

Bağımlılığın tedavi sürecinin sadece maddeyi ya da bağımlılık yaratan davranışları bırakmakla tamamlanmadığını söyleyen Dinç, şunları kaydetti:

Bağımlılık tedavisi, kişinin yaşam boyu bu durumu yönetmeyi öğrenmesiyle mümkün oluyor. YEDAM olarak bireyleri bu süreçte yalnız bırakmıyoruz. Kişi kendini iyi hissedene kadar seanslara devam edebiliyor ve herhangi bir seans kısıtlaması bulunmuyor."