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        Eskişehir'de Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

        Eskişehir'de Nevruz Bayramı, Türk dünyasına ait müzik dinletileri, dans gösterileri, geleneksel oyunlar ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 23:59 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:19
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        Eskişehir'de Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
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        Eskişehir'de Nevruz Bayramı, Türk dünyasına ait müzik dinletileri, dans gösterileri, geleneksel oyunlar ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

        Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Dede Korkut duasıyla başladı.

        Duanın ardından konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Nevruz Bayramı'nın barış ve kardeşliğin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

        Nevruz Bayramı'nın karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün, kardeşçe ve barış içinde yaşama arzusunun, dayanışma ve yardımlaşma duygularının coştuğu, yeni ve umut dolu günler ile bolluk ve bereketin müjdecisi olduğunu anlatan Aksoy, "Türk dünyasının ve diğer toplulukların en önemli bayramlarından biri olan nevruz, bu özellikleriyle Orta Asya'dan Balkanlara, geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlanmaktadır." diye konuştu.

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nevruz Bayramı'nın "Bahar ve Kardeşlik Günü" olarak kutlanması için TBMM'ye teklif sunacağını belirterek, "Bugünün hayırlara, kardeşliğe, berekete ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Asırlardır kutladığımız bir gün. Bugün bununla ilgili sevindirici bir haber de aldık. İnşallah meclisimiz ve tüm milletvekillerimiz tarafından bu anlamlı günün ulusal bir bayram olarak kutlanması kararına severek imza atacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise Nevruz Bayramı'nın medeniyetin kadim miraslarından biri olarak büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek, nevruzun bereketin, paylaşmanın, kardeşliğin ve birlikte geleceğe umutla bakmanın sembolü olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından, Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan halk dansları gösterisi yapıldı. Türk Cumhuriyetleri müziklerinden oluşan konserin akabinde ise Karadeniz dans ekibi sahne aldı.

        Nevruz ateşi, Vali Aksoy ve Rektör Adıgüzel tarafından yakıldı. Ateşin etrafında kılıç kalkan gösterisi yapıldı ve Aksoy ile Adıgüzel'in katılımıyla örs üzerinde demir dövüldü.

        Etkinlikler kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Program, "Osmanlı Arşiv Belgeleri'nde Nevruz" adlı serginin açılışı ve iftar programıyla devam etti.

        Programa, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Adnan Özcan, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kalın ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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