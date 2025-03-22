LÖSEV Eskişehir'de iftar programı düzenledi

Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), iftar programı düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen organizasyonda, lösemi ve farklı kanserlerle mücadele eden çocuklar ile yetişkinler, kanseri yenmiş kişiler ile bağışçı ve gönüllüler bir araya geldi.

Müzik dinletisiyle devam eden program, gönüllülere sertifika verilmesiyle sona erdi.