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        AK Parti'li Hatipoğlu İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemler hakkında açıklama yaptı

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin gerçekleştirilen eylemler hakkında açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 21:22 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:22
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        AK Parti'li Hatipoğlu İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemler hakkında açıklama yaptı
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin gerçekleştirilen eylemler hakkında açıklama yaptı.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yükselişe geçtiği dönemlerde sokak eylemleri çağrılarında bulunulduğunu bildirdi.

        İstanbul'da Mayıs 2013'te başlayıp yurdun çeşitli noktalarına yayılan Gezi Parkı olaylarını hatırlatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Ekonomi yolunda, işler tıkırındaydı. Bir anda sokaklar karıştı. Yine baş aktör CHP'ydi tabii ki. Ekonomik dengeler alt üst oldu. Şimdi yine küresel ekonomik krizden çıkmak üzereyiz. Faizler düşmeye, fiyat istikrarı sağlanmaya başlamıştı. Tam 'oh' diyecektik ki, aynı senaryo yine devrede. Öte yandan şuna dikkatinizi çekmek istiyorum kardeşlerim, CHP'nin hukuksuz şekilde boykota çağırdığı firmalara bakın lütfen. Yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli firmalar tamamı. Bazılarının basın ve medya ile uzaktan yakından alakası yok. 3 şirket Ordu Yardımlaşma Kurumu iştiraki."

        "Türk insanının sahibi olduğu, yüz binlerce insanımıza ekmek kapısı olan, ülkemizin ekonomisine milyarlarca katkı sağlayan markalara bu ahlaksızlık yapılır mı?" ifadelerini kullanan Hatipoğlu, "Siz bir kere hükümetimizden ki ne açıklamalara muhatap kaldık yerli, milli firmalarımıza boykot çağrısı duydunuz mu? Böyle devlet adamlığı olur mu? Tüm kardeşlerimden rica ediyorum, lütfen at izi it izine karışmasın. Olayları derinlemesine inceleyin, okuyun ve öyle kanaat oluşturun." değerlendirmesini yaptı.

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