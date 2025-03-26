Genç milli eskrimciler Dünya Şampiyonası'nda madalya için kılıç sallayacak

YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, 1-15 Nisan'da Çin'de düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda en az 9 madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Eskişehir'deki Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapılan Büyükler Epe-Kılıç Federasyon Kupası ile Osman Zeki Özden Anı Veteranlar Epe, Flöre ve Kılıç Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularla bir araya gelen Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Karataş, AA muhabirine, Veteranlar Epe, Flöre ve Kılıç Türkiye Şampiyonası'nı 40 yaş üstü eski eskrim sporcular için yılda bir kez düzenlediklerini aktardı.

Şubat ayında Antalya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'na federasyon olarak ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Karataş, "Dört ay önce federasyon başkanlığına seçildik. Dört ayda çocuklarımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize dokunduk. 100 yıllık tarihimizde bir Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 3 bronz madalyayı kazandık. Tarihimizde ilk defa bir turnuvayı böyle büyük bir başarıyla tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

- "Dünya Şampiyonası'na 48 sporcuyla katılacağız" Çin'in Wuxi kentinde düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'na gideceklerini dile getiren Karataş, sözlerine şöyle sürdürdü: "Orada da Yıldız Genç Takımı ve ferdi sporcularımız yarışacak. Bayramın ilk günü çocuklarımızı kampa alıyoruz. Bütün sporcularımızla 6-7 günlük kamplarımızdan sonra 48 sporcumuz, 55'e yakın antrenörümüzle birlikte de Çin'in Wuxi kentine gideceğiz. Antalya'da almış olduğumuz 3 altın, 3 bronzun üstüne ne koyabilirsek... Onun planlamalarını, programlarımızı, antrenörlerimiz, kulüplerimiz, milli takım ve teknik kurullarımızla birlikte yaptık. Takdir sporcularımızın ama ben inanıyorum ki orada da en az 3 bronz ve 3 altının üstüne çıkarak arada 3 de gümüş almayı hedefliyoruz. Antalya'daki organizasyonda gümüş madalya bir eksiğimiz vardı. 3 altın, 3 gümüş, 3 bronzla tekrardan ülkemize dönmek istiyoruz. En az 9 madalya hedefimiz var."

- "Olimpiyatlara gidebilme olasılığı çok yüksek sporcularımız var" Bütün federasyonların, sporcuların ve kulüplerin hedefinin 4 yılda bir yapılan olimpiyatlar olduğuna değinen Karataş, şu ifadeleri kullandı: "Malumunuz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım'ı götürdük. Bunların yanında Büyükler Kılıç Takımımızdan ferdi ve takım olarak ABD'nin Los Angeles kentinde 2028'de gerçekleştirilecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda gidebilme olasılığı çok yüksek sporcularımız var. Zaman çok çabuk geçiyor. Bu sezonu bitirirsek son 3 yıl kaldı. Bu zaman zarfında yapacağımız doğru planlama ve programla hem takım hem ferdi olarak daha fazla sporcuyla olimpiyatlara gidersek daha çok başarı elde edebiliriz. Bir sporcuyla gidip başarıyı elde etmek ayrı, 10 sporcuyla gidip başarıyı elde etmek ayrı." Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya'nın bronz madalya kazandığını hatırlatan Karataş, gelecek organizasyonda kendisinin altın madalya alacağına inancının tam olduğunu bildirdi.