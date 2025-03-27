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        Anadolu Üniversitesi antibakteriyel özelliğe sahip doğal içerikli kolonya üretti

        Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesince tamamen doğal içeriklerden oluşan, antibakteriyel özelliğe sahip ve isimleriyle Eskişehir'in kimliğini taşıyan 3 farklı kokuya sahip kolonya üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:11 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:11
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        Anadolu Üniversitesi antibakteriyel özelliğe sahip doğal içerikli kolonya üretti
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        Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesince tamamen doğal içeriklerden oluşan, antibakteriyel özelliğe sahip ve isimleriyle Eskişehir'in kimliğini taşıyan 3 farklı kokuya sahip kolonya üretildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin, hem akademik hem de kültürel mirasını yeni nesillere taşımak için özgün projeleriyle Eskişehir'e katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

        Proje kapsamında hazırlanan kokuların isimlerinin, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve Eskişehir halkının katılımıyla düzenlenen anketle belirlendiği kaydedilen açıklamada, anket sonucunda, doğanın saflığını ve gücünü yansıtan, tamamen doğal içeriklerden oluşan, antibakteriyel özelliğe sahip kolonyaların, Eskişehir ile özdeşleşen "Kampüs Ateşi", "Eskişehir Ayazı" ve "Japon Bahçesi" adlarında tasarlandığı bildirildi.

        Eskişehir'e özgü bitkilerin aromalarından oluşan kolonyaların fakültenin modern laboratuvarlarında üretildiğine işaret edilen açıklamada, "Titizlikle analiz edilerek güvenilirlikleri garanti altına alınıyor. Bu özel kolonyaların üretiminde, Eskişehir'in simgelerinden biri olan 'Kalabak su' kullanılıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, kolonyaların kısa süre sonra raflarda yerini alacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Şehrin kimliğini yansıtan ürünler sunmayı amaçlayan Anadolu Üniversitesi, bu projeyle Eskişehir'in tanıtımına da katkı sağlıyor. Koleksiyonluk bir ürün olarak da değerlendirilen kolonyalar, Anadolu Üniversitesinin prestijini artıran projelerden biri olarak dikkati çekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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