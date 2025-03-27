Anadolu Üniversitesi antibakteriyel özelliğe sahip doğal içerikli kolonya üretti

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesince tamamen doğal içeriklerden oluşan, antibakteriyel özelliğe sahip ve isimleriyle Eskişehir'in kimliğini taşıyan 3 farklı kokuya sahip kolonya üretildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin, hem akademik hem de kültürel mirasını yeni nesillere taşımak için özgün projeleriyle Eskişehir'e katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Proje kapsamında hazırlanan kokuların isimlerinin, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve Eskişehir halkının katılımıyla düzenlenen anketle belirlendiği kaydedilen açıklamada, anket sonucunda, doğanın saflığını ve gücünü yansıtan, tamamen doğal içeriklerden oluşan, antibakteriyel özelliğe sahip kolonyaların, Eskişehir ile özdeşleşen "Kampüs Ateşi", "Eskişehir Ayazı" ve "Japon Bahçesi" adlarında tasarlandığı bildirildi.

Eskişehir'e özgü bitkilerin aromalarından oluşan kolonyaların fakültenin modern laboratuvarlarında üretildiğine işaret edilen açıklamada, "Titizlikle analiz edilerek güvenilirlikleri garanti altına alınıyor. Bu özel kolonyaların üretiminde, Eskişehir'in simgelerinden biri olan 'Kalabak su' kullanılıyor." ifadeleri kullanıldı.