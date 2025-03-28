Eskişehir'de metruk bina yıkıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çevre güvenliğini tehdit eden metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çevre güvenliğini tehdit eden metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı.
Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünün 5 Mart'taki raporu doğrultusunda yapılan incelemede, Yenidoğan Mahallesi Akasya Çiçeği Sokak'taki yapının can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını tespit edildi.
Bina sahiplerine resmi bildirim yapılmasına rağmen belirlenen sürede gerekli önlemler alınmayınca, Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri metruk binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.
Mahalle sakinleri, uzun süredir tehlike oluşturan binanın kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
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