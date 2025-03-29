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        Eskişehir'deki çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tarım ve Orman Bakanlığınca kentteki çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteği ödemelerinin başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:23
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        Eskişehir'deki çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tarım ve Orman Bakanlığınca kentteki çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteği ödemelerinin başladığını bildirdi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, il genelindeki 25 bin çiftçiye mazot ve gübre desteği olarak dağıtılacak 586 milyon 985 bin liranın ödemesinin başladığını duyurdu.

        Açıklamasında "Üretici kardeşlerimize hayırlı ve bereketli olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam." ifadelerine yer veren Albayrak, şunları kaydetti:

        "İlçelere göre verilecek destek miktarları şöyle, Alpu'da 1890 çiftçimize 57 milyon 176 bin 522 lira, Beylikova'da 1289 çiftçimize 31 milyon 775 bin 592 lira, Çifteler'de 2 bin 54 çiftçimize 72 milyon 883 bin 861 lira, Günyüzü'nde 1528 çiftçimize 30 milyon 586 bin 730 lira, Han'da 570 çiftçimize 5 milyon 125 bin 276 lira, İnönü'de 878 çiftçimize 17 milyon 28 bin 50 lira, Mahmudiye'de 1207 çiftçimize 55 milyon 903 bin 229 lira."

        Albayrak, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

        "Mihalgazi'de 316 çiftçimize 303 bin 918 lira, Mihalıççık'ta 1623 çiftçimize 30 milyon 775 bin 224 lira, Odunpazarı'nda 1705 çiftçimize 46 milyon 350 bin 135 lira, Sarıcakaya'da 946 çiftçimize 1 milyon 717 bin 486 lira, Seyitgazi'de 2 bin 508 çiftçimize 56 milyon 201 bin 266 lira, Sivrihisar'da 5 bin 15 çiftçimize 139 milyon 804 bin 203 lira, Tepebaşı'nda 2 bin 531 çiftimize 40 milyon 479 bin 889 lira."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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