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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti

        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:39
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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti
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        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

        Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentin simgesi Porsuk Çayı'nın rengi değişti.

        Kent merkezinin ortasından geçen, gondollar ve Esbot'ların yol aldığı Porsuk Çayı'nı kahverengi gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla o anları kayıt altına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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