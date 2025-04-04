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        Anadolu Üniversitesinden yenilikçi ürün geliştirme için BAP çağrısı

        Anadolu Üniversitesi, kozmetik, gıda takviyesi ve sporcu ürünleri alanlarında yenilikçi yöntem tasarımı ve üretimine yönelik Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) çağrısını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:35
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        Anadolu Üniversitesinden yenilikçi ürün geliştirme için BAP çağrısı
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        Anadolu Üniversitesi, kozmetik, gıda takviyesi ve sporcu ürünleri alanlarında yenilikçi yöntem tasarımı ve üretimine yönelik Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) çağrısını duyurdu.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, BAP çağrısı kapsamında, bilimsel araştırmalara dayalı olarak geliştirilecek yeni nesil ürünlerin tasarlanması ve üretiminin hedeflendiği belirtildi.

        Kozmetik, gıda takviyesi ve sporcu ürünleri sektörlerinin sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla birlikte dönüşüm sürecine girdiği ifade edilen açıklamada, sürdürülebilir, biyouyumlu ve yüksek etkinlik gösteren ürünlerin geliştirilmesinin, çağrının temel hedefleri arasında yer aldığı bildirildi.

        Projelerde biyoteknoloji, nanoteknoloji ile doğal bileşenler gibi yenilikçi bilimsel yaklaşımların ön planda tutulacağı ve geliştirilecek projeler için 1 milyon 500 bin lira bütçe ayrıldığı, başvuruların 2 Haziran'a kadar kabul edileceği kaydedildi.

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