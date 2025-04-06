Kemik tümöründen azmiyle kurtulan Feyza voleybolcu olmak istiyor
ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de geçen yıl kolundaki ağrı şikayetiyle gittiği hastanede kemik kanseri teşhisi konulan ve tedavi sürecini başarıyla tamamlayan ortaokul öğrencisi Feyza Pehlivan, çok sevdiği voleybolda profesyonelleşmek istiyor.
ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de geçen yıl kolundaki ağrı şikayetiyle gittiği hastanede kemik kanseri teşhisi konulan ve tedavi sürecini başarıyla tamamlayan ortaokul öğrencisi Feyza Pehlivan, çok sevdiği voleybolda profesyonelleşmek istiyor.
Sami Sipahi Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Pehlivan, geçen yıl voleybol oynarken kolunun ağrıması üzerine hastaneye gitti.
İlk muayenesinde ağrı kesici krem verilen ancak ağrıları dinmeyince ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanına danışan Pehlivan'ın röntgeninde kitle tespit edildi.
İleri tetkik için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirilen Pehlivan'a MR çekimi sonrası osteosarkom (kötü huylu kemik tümörü) teşhisi konuldu. Burada ameliyat edilen Pehlivan'ın ardından kemoterapi tedavisine başlandı.
Yaklaşık bir yıl süren tedaviden sonra sağlığına kavuşan Pehlivan, voleybol sahalarına dönmeyi ve gelecekte milli voleybolcu olmayı hedefliyor.
- "Saçlarımı çok seviyordum, dökülünce çok üzüldüm"
Bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle tedavi sürecinde zaman zaman hastanede yatmak zorunda kalan Pehlivan, AA muhabirine, kemoterapinin zorluklarına rağmen pes etmediğini söyledi.
Tedavinin yan etkileriyle de mücadele ettiğini anlatan Pehlivan, "Hastanede yatarken saçlarım bir anda dökülmeye başladı. Saçlarım en sevdiğim şey olduğu için dökülmelerine çok üzüldüm. Dökülünce yenisinin çıkacağını biliyordum ama yine de çok etkilendim. Yine de hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim." dedi.
Pehlivan, tedavi sürecinde ağzında da yaralar oluştuğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Yaralar iyileştikten sonra tekrar kemoterapi aldım. Bu süreçte böbreklerim zarar gördü. Böbrek değerlerim diyaliz seviyesine kadar çıktı. 2 ay serum tedavisi aldıktan sonra böbrek değerlerim düştü, sonra ameliyat oldum ve koluma platin takıldı. Orada kötü şeyler yaşadım ama hepsi benim için birer anı olarak kaldı. Kötü olsa da onları hatırladıkça kendimi güçlü hissediyorum."
Hastalığı süresince içine kapandığını ifade eden Pehlivan, annesinin yönlendirmesiyle Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile tanıştığını ve burada adeta yeniden hayata döndüğünü dile getirdi.
Pehlivan, LÖSEV sayesinde psikolojisinin düzeldiğini vurgulayarak, ileride voleybolda milli takım formasını giymeyi hedeflediğini, iyileşme süreci tamamlanınca antrenmanlara başlayacağını belirtti.
- "Kızımın güçlü duruşu bize de güç verdi"
Feyza'nın annesi Gülşah Pehlivan da teşhis konulduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ancak kızının güçlü duruşunun kendilerine umut verdiğini söyledi.
Pehlivan, tedavi sürecinde her an kızıyla beraber olduğunu belirterek "Çok şükür hepsini atlattık. Kızımın kabullenmesi benden daha kolay oldu. Savaşçı ruhu varmış, bizden daha güçlüymüş. Zor zamanlarda bizi o teselli etti." diye konuştu.
Hastanede Feyza'nın psikolojik olarak da etkilendiğini anlatan Pehlivan, kendilerine destek olan LÖSEV yetkililerine teşekkür etti.
Feyza'nın ablası 18 yaşındaki Secem Pehlivan da hastaneye ziyaretlerin kısıtlı olduğu dönemde kardeşine telefonla destek olmaya çalıştığını ve Feyza'nın eve dönmesiyle voleybol oynayıp, el işi yaptıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.