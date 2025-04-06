Kemik tümöründen azmiyle kurtulan Feyza voleybolcu olmak istiyor

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de geçen yıl kolundaki ağrı şikayetiyle gittiği hastanede kemik kanseri teşhisi konulan ve tedavi sürecini başarıyla tamamlayan ortaokul öğrencisi Feyza Pehlivan, çok sevdiği voleybolda profesyonelleşmek istiyor.

Sami Sipahi Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Pehlivan, geçen yıl voleybol oynarken kolunun ağrıması üzerine hastaneye gitti.

İlk muayenesinde ağrı kesici krem verilen ancak ağrıları dinmeyince ortopedi ve travmatoloji bölümü uzmanına danışan Pehlivan'ın röntgeninde kitle tespit edildi.

İleri tetkik için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirilen Pehlivan'a MR çekimi sonrası osteosarkom (kötü huylu kemik tümörü) teşhisi konuldu. Burada ameliyat edilen Pehlivan'ın ardından kemoterapi tedavisine başlandı.

Yaklaşık bir yıl süren tedaviden sonra sağlığına kavuşan Pehlivan, voleybol sahalarına dönmeyi ve gelecekte milli voleybolcu olmayı hedefliyor.

- "Saçlarımı çok seviyordum, dökülünce çok üzüldüm"

Bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle tedavi sürecinde zaman zaman hastanede yatmak zorunda kalan Pehlivan, AA muhabirine, kemoterapinin zorluklarına rağmen pes etmediğini söyledi.

Tedavinin yan etkileriyle de mücadele ettiğini anlatan Pehlivan, "Hastanede yatarken saçlarım bir anda dökülmeye başladı. Saçlarım en sevdiğim şey olduğu için dökülmelerine çok üzüldüm. Dökülünce yenisinin çıkacağını biliyordum ama yine de çok etkilendim. Yine de hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim." dedi.

Pehlivan, tedavi sürecinde ağzında da yaralar oluştuğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaralar iyileştikten sonra tekrar kemoterapi aldım. Bu süreçte böbreklerim zarar gördü. Böbrek değerlerim diyaliz seviyesine kadar çıktı. 2 ay serum tedavisi aldıktan sonra böbrek değerlerim düştü, sonra ameliyat oldum ve koluma platin takıldı. Orada kötü şeyler yaşadım ama hepsi benim için birer anı olarak kaldı. Kötü olsa da onları hatırladıkça kendimi güçlü hissediyorum."

Hastalığı süresince içine kapandığını ifade eden Pehlivan, annesinin yönlendirmesiyle Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile tanıştığını ve burada adeta yeniden hayata döndüğünü dile getirdi.