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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret etti

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:41
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret etti
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ziyarette bulundu.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, Eskişehir'de devam eden yatırımlara ve taleplere dair istişarelerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize olan hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik kabulleri ve Eskişehir'e olan ilgileri için kıymetli büyüğümüze teşekkürlerimi arz ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

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