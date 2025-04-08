Eskişehir'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Eskişehir'de, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Eskişehir Valiliğinde ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentteki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, kara yolu trafik güvenliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirildi.

Toplantıda, kurum yöneticileri kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunumlar yaptı.

Toplantıda ayrıca karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak mevcut durum değerlendirildi ve gelecekte yapılacak çalışmalar planlandı.